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Видеоролики эмоциональной поддержки для детей
Ребёнок заболел Начало учебного года
Длительность
5 минут
1390 руб.
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Дед Мороз и Снегурочка скажут ребёнку много добрых слов поддержки, дадут правильные советы и пожелают скорейшего выздоровления
Кадрыиз видеоролика поддержки
Наш видеоролик поддержки подойдёт при любом заболевании у ребёнка
Персонализации
Имя, фамилия и возраст ребёнка
Фотография ребёнка — 1 шт.
Обращение по имени - 2 раза
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Ролик эмоциональной поддержки разработан при участии квалифицированного семейного психолога Анастасии Фадейкиной
1390 руб.
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