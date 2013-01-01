То что вы сделали это супер!!! Мой ребенок в неописуемом восторге! Я в восторге!!! Я не знаю, как благодарить))) это очень круто, качественно и правда начинаешь верить в сказку, я даже прослезилась на некоторых моментах...Спасибо СПАСИБО за работу!!! Это того стоило!
Ух, ты!!! Супер!!! Всё скачала!!! Здорово!!!! Как же здорово!!! Какие Вы молодцы, что создаёте новогоднее чудо для детей!!! Слёзы на глаза наворачиваются от эмоций, мне очень-очень понравилось!!! Вы столько всего напридумали и воплотили в реальность! МОЛОДЦЫ!!! А какой Дедушка Мороз!!! А какая клёвая Снегурочка!!!
Вы заслуживаете Похвалы!!! Смотришь и как будто попадаешь в сказку. Спасибо Вам за волшебство, за новые какие-то нереальные волшебные устройства, за пожелания и нужные слова! Представляю своего Ваню, когда он будет смотреть это чудо и с огромным нетерпением ждать долгожданного подарка под ёлочкой от Дедушки Мороза!!! Люди! Верьте в чудо и оно обязательно сбудется!!! Всех С наступающим Новым годом!!! Здоровья, мира, удачи, любви и всех благ Всем на Земле!!!
Да ребята Вы спецы! Ролик супер, актеры профи (дедушка где ты был, когда я был маленький?) Ну а слова кто тебя любит и ждет выбивает слезу даже у 50летнего мужика. Спасибо авторам, артистам, съемочной группе, развивайтесь, душу бередите (мы все остаемся детьми) Спасибо!
Низкий поклон создателям Новогоднего чуда!!! Неописуемое удовольствие получила от просмотра готового поздравления дочке! Восхитительная игра актеров!!! Смотрела и рыдала от счастья! Вы волшебники!
После 100 просмотра фильма хочу сказать следующее - это невероятная вероятность!!! Сначала я несколько раз пересматривала взахлёб, потом хотелось остановить и рассмотреть каждую деталь сцены подробно, так что я "засунула" свой нос во все углы и щели))) И скажу, что это совсем не декорации, это настоящая, ОБЖИТАЯ веками хижина Деда Мороза! Всё продумано до мелочей, столько необычных старинных предметов. Знаете, я даже позавидовала Вам, создателям, за счастье оказаться в этой сказочной, таинственной атмосфере. Не далее, как сегодня, забежала к нам крёстная детей, а я, не посвящая её в подробности, просто включила ей видео. У 40-летней тётки от неожиданности волосы на голове шевелились и мурашки по телу, без преувеличения! И конечно же я планирую заснять реакцию моих детей, ведь у нас уже не тот возраст, в котором веришь во всё, но я нисколько не сомневаюсь, что 10 летний ребёнок догадается усомниться при такой детализации и реальности картины. А этот взгляд Дедушки, когда он говорит наставление ребенку - добрый, глубокий, но в то же время пронзительный и настоятельный. Я в восторге, передавайте от всех нас огромный привет Анатолию Владимировичу и Ариночке - с наилучшими пожеланиями в Новом году! Они такие искренние и настоящие!!!
Сегодня получила свое видео для детей. Смотрела и рыдала от счастья!!! Спасибо Вам огромное!!! Настоящая сказка, все продумано до мельчайших деталей, а костюмы какие шикарные!!!! А когда Дед Мороз обращается по имени, даже мурашки по коже... Спасибо еще раз вам огромное, за эту чудесную сказку!!!!
Дорогие волшебники! Спасибо вам всем огромнейшее за такое чудо!!! Не передать словами весь восторг, который просто обуял нас с мужем при просмотре этого видео! Такая сказка получилась красивая и трогательная! Я не сдержала слёз, честное слово! А костюмы и декорации - вообще нечто! Актерам низкий поклон! Мы ваши большие поклонники, теперь будем постоянно к вам обращаться за новогодним чудом для наших мальчиков! Счастья, здоровья в наступающем году всей вашей дружной команде! Творческих успехов и побед во всех начинаниях! Полюбили вас всей душой!
Спасибо вам огромное за эмоции!!! Дочка уже два часа успокоиться не может!))) К нам ещё голуби на окно прилетели, долго топтались, видимо они и принесли весточку от Дедушки Мороза! Настолько качественно, с душой, с такой добротой сделано!!! Именно таким я себе и представляла Деда Мороза! Актёры шикарны!!! Дети в восторге! Мы в восторге!!!! Действительно сказка!!!
СПАСИБО!!!! Шедевр! Я плакала! Самое сильное - когда письмо открывается! Думаю, моя шестилетняя внучка будет поражена! А младшая не будет боятся Деда мороза на утренниках.
Спасибо, спасибо, спасибо вам огромное. Это потрясающе!!! Мы с мужем смотрели и у нас мурашки по всему телу бегали. Я представляю, что будет ощущать наша шестилетняя дочка, когда увидит это поздравление. Вы большие молодцы, что создали это поистине НОВОГОДНЕЕ ЧУДО!!! Спасибо вам огромное.