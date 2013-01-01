Екатерина Курочкина https://vk.com/id133784443 То что вы сделали это супер!!! Мой ребенок в неописуемом восторге! Я в восторге!!! Я не знаю, как благодарить))) это очень круто, качественно и правда начинаешь верить в сказку, я даже прослезилась на некоторых моментах...Спасибо СПАСИБО за работу!!! Это того стоило!

Оля Роговская https://vk.com/id51678972 Ух, ты!!! Супер!!! Всё скачала!!! Здорово!!!! Как же здорово!!! Какие Вы молодцы, что создаёте новогоднее чудо для детей!!! Слёзы на глаза наворачиваются от эмоций, мне очень-очень понравилось!!! Вы столько всего напридумали и воплотили в реальность! МОЛОДЦЫ!!! А какой Дедушка Мороз!!! А какая клёвая Снегурочка!!! Вы заслуживаете Похвалы!!! Смотришь и как будто попадаешь в сказку. Спасибо Вам за волшебство, за новые какие-то нереальные волшебные устройства, за пожелания и нужные слова! Представляю своего Ваню, когда он будет смотреть это чудо и с огромным нетерпением ждать долгожданного подарка под ёлочкой от Дедушки Мороза!!! Люди! Верьте в чудо и оно обязательно сбудется!!! Всех С наступающим Новым годом!!! Здоровья, мира, удачи, любви и всех благ Всем на Земле!!!

Сергей Найденко https://vk.com/sergeimif Да ребята Вы спецы! Ролик супер, актеры профи (дедушка где ты был, когда я был маленький?) Ну а слова кто тебя любит и ждет выбивает слезу даже у 50летнего мужика. Спасибо авторам, артистам, съемочной группе, развивайтесь, душу бередите (мы все остаемся детьми) Спасибо!

Анна Горшкова https://vk.com/nyra83 Низкий поклон создателям Новогоднего чуда!!! Неописуемое удовольствие получила от просмотра готового поздравления дочке! Восхитительная игра актеров!!! Смотрела и рыдала от счастья! Вы волшебники!

Юлия Гульнова https://vk.com/id358762337 После 100 просмотра фильма хочу сказать следующее - это невероятная вероятность!!! Сначала я несколько раз пересматривала взахлёб, потом хотелось остановить и рассмотреть каждую деталь сцены подробно, так что я "засунула" свой нос во все углы и щели))) И скажу, что это совсем не декорации, это настоящая, ОБЖИТАЯ веками хижина Деда Мороза! Всё продумано до мелочей, столько необычных старинных предметов. Знаете, я даже позавидовала Вам, создателям, за счастье оказаться в этой сказочной, таинственной атмосфере. Не далее, как сегодня, забежала к нам крёстная детей, а я, не посвящая её в подробности, просто включила ей видео. У 40-летней тётки от неожиданности волосы на голове шевелились и мурашки по телу, без преувеличения! И конечно же я планирую заснять реакцию моих детей, ведь у нас уже не тот возраст, в котором веришь во всё, но я нисколько не сомневаюсь, что 10 летний ребёнок догадается усомниться при такой детализации и реальности картины. А этот взгляд Дедушки, когда он говорит наставление ребенку - добрый, глубокий, но в то же время пронзительный и настоятельный. Я в восторге, передавайте от всех нас огромный привет Анатолию Владимировичу и Ариночке - с наилучшими пожеланиями в Новом году! Они такие искренние и настоящие!!!

Елена Клюшина https://vk.com/id282688060 Сегодня получила свое видео для детей. Смотрела и рыдала от счастья!!! Спасибо Вам огромное!!! Настоящая сказка, все продумано до мельчайших деталей, а костюмы какие шикарные!!!! А когда Дед Мороз обращается по имени, даже мурашки по коже... Спасибо еще раз вам огромное, за эту чудесную сказку!!!!

Яна Шмонова https://vk.com/id99915399 Дорогие волшебники! Спасибо вам всем огромнейшее за такое чудо!!! Не передать словами весь восторг, который просто обуял нас с мужем при просмотре этого видео! Такая сказка получилась красивая и трогательная! Я не сдержала слёз, честное слово! А костюмы и декорации - вообще нечто! Актерам низкий поклон! Мы ваши большие поклонники, теперь будем постоянно к вам обращаться за новогодним чудом для наших мальчиков! Счастья, здоровья в наступающем году всей вашей дружной команде! Творческих успехов и побед во всех начинаниях! Полюбили вас всей душой!

Елена Калаева https://vk.com/xisca Спасибо вам огромное за эмоции!!! Дочка уже два часа успокоиться не может!))) К нам ещё голуби на окно прилетели, долго топтались, видимо они и принесли весточку от Дедушки Мороза! Настолько качественно, с душой, с такой добротой сделано!!! Именно таким я себе и представляла Деда Мороза! Актёры шикарны!!! Дети в восторге! Мы в восторге!!!! Действительно сказка!!!

Ирина Фомочкина https://vk.com/id4190668 СПАСИБО!!!! Шедевр! Я плакала! Самое сильное - когда письмо открывается! Думаю, моя шестилетняя внучка будет поражена! А младшая не будет боятся Деда мороза на утренниках.