Сервис №1 по созданию именных видео поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки с фотографиями Вашего ребёнка

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Видеопоздравление «Секреты дома Деда Мороза» для мальчика

Дед Мороз 12 раз обратится к вашему ребёнку по имени и произнесёт его возраст. Вы сможете загрузить до 3-х фотографий ребёнка и выбрать к ним комментарии Деда Мороза. Имя и фамилия ребёнка будут указаны на карточке подарка и в волшебной книге. Вы сможете загрузить фотографии письма и подарка. Вы сможете выбрать оценку поведения ребёнка из 3-х вариантов – послушно, неоднозначно или непослушно. Вы сможете загрузить одну фотографию близких и выбрать к ней описание. Вы сможете выбрать наставление ребёнку от Деда Мороза из более 100 вариантов.

Видеопоздравление «Секреты дома Деда Мороза» для девочки

Дед Мороз 12 раз обратится к вашему ребёнку по имени и произнесёт его возраст. Вы сможете загрузить до 3-х фотографий ребёнка и выбрать к ним комментарии Деда Мороза. Имя и фамилия ребёнка будут указаны на карточке подарка и в волшебной книге. Вы сможете загрузить фотографии письма и подарка. Вы сможете выбрать оценку поведения ребёнка из 3-х вариантов – послушно, неоднозначно или непослушно. Вы сможете загрузить одну фотографию близких и выбрать к ней описание. Вы сможете выбрать наставление ребёнку от Деда Мороза из более 100 вариантов.

Видеопоздравление «Секреты дома Деда Мороза» для двоих детей

Дед Мороз 10 раз обратится к каждому ребёнку по имени. Вы сможете загрузить до 3-х фотографий детей и выбрать к ним комментарии Деда Мороза. Имена и фамилии детей будут указаны на карточке подарка и в волшебной книге. Вы сможете загрузить одну или две фотографии писем и подарков. Вы сможете выбрать оценку поведения детей из 3-х вариантов – послушно, неоднозначно или непослушно. Вы сможете загрузить одну фотографию близких и выбрать к ней описание. Вы сможете выбрать наставление детям от Деда Мороза из более 100 вариантов.

Видеопоздравление «Секреты дома Деда Мороза» для троих детей

Дед Мороз 6 раз обратится к каждому ребёнку по имени. Вы сможете загрузить до 3-х фотографий детей и выбрать к ним комментарии Деда Мороза. Имена и фамилии детей будут указаны на карточке подарка и в волшебной книге. Вы сможете загрузить одну, две или три фотографии писем и подарков. Вы сможете выбрать оценку поведения детей из 3-х вариантов – послушно, неоднозначно или непослушно. Вы сможете загрузить одну фотографию близких и выбрать к ней описание. Вы сможете выбрать наставление детям от Деда Мороза из более 100 вариантов.

Видеопоздравление «Секреты дома Деда Мороза» для группы детей

Дед Мороз будет обращаться к детям «Ребятки», «Детишки», «Мои хорошие» и т.д. Вы сможете загрузить до 3-х фотографий детей и выбрать к ним комментарии Деда Мороза. Имена и фамилии детей будут указаны на карточке подарка и в волшебной книге. Вы сможете загрузить одну, две или три фотографии писем и подарков. Вы сможете выбрать оценку поведения детей из 3-х вариантов – послушно, неоднозначно или непослушно. Вы сможете загрузить одну фотографию близких и выбрать к ней описание. Вы сможете выбрать наставление детям от Деда Мороза из более 100 вариантов.

Видеопоздравление «Волшебная книга Деда Мороза» для мальчика

Дед Мороз 5 раз обратится к вашему ребёнку по имени. Вы сможете загрузить одну фотографию ребёнка и Дед Мороз 2 раза покажет её в видеопоздравлении. Имя и фамилия ребёнка появятся в волшебной книге и на её корешке.

Видеопоздравление «Волшебная книга Деда Мороза» для девочки

Дед Мороз 5 раз обратится к вашему ребёнку по имени. Вы сможете загрузить одну фотографию ребёнка и Дед Мороз 2 раза покажет её в видеопоздравлении. Имя и фамилия ребёнка появятся в волшебной книге и на её корешке.

Видеопоздравление «Волшебная книга Деда Мороза» для двоих детей

Дед Мороз 1 раз обратится к каждому ребёнку по имени. Вы сможете загрузить одну фотографию детишек и Дед Мороз 2 раза покажет её в видеопоздравлении. Имена и фамилии детей появятся в волшебной книге и на её корешке.
Победитель Национальной премии «Золотой Медвежонок»
в номинации «Лучшие специальные сервисы и услуги для детей»

Самое персонализированное видео поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в истории!

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  • Для любого количества детей
  • Более 3 500 имён, включая редкие и иностранные
  • 15 возможностей для персонализации
  • Можно заказать из любой страны, в любой день и даже 31 декабря!
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То что вы сделали это супер!!! Мой ребенок в неописуемом восторге! Я в восторге!!! Я не знаю, как благодарить))) это очень круто, качественно и правда начинаешь верить в сказку, я даже прослезилась на некоторых моментах...Спасибо СПАСИБО за работу!!! Это того стоило!
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Екатерина Курочкина
Ух, ты!!! Супер!!! Всё скачала!!! Здорово!!!! Как же здорово!!! Какие Вы молодцы, что создаёте новогоднее чудо для детей!!! Слёзы на глаза наворачиваются от эмоций, мне очень-очень понравилось!!! Вы столько всего напридумали и воплотили в реальность! МОЛОДЦЫ!!! А какой Дедушка Мороз!!! А какая клёвая Снегурочка!!!
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Оля Роговская
Да ребята Вы спецы! Ролик супер, актеры профи (дедушка где ты был, когда я был маленький?) Ну а слова кто тебя любит и ждет выбивает слезу даже у 50летнего мужика. Спасибо авторам, артистам, съемочной группе, развивайтесь, душу бередите (мы все остаемся детьми) Спасибо!
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Сергей Найденко
Низкий поклон создателям Новогоднего чуда!!! Неописуемое удовольствие получила от просмотра готового поздравления дочке! Восхитительная игра актеров!!! Смотрела и рыдала от счастья! Вы волшебники!
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Анна Горшкова
А этот взгляд Дедушки, когда он говорит наставление ребенку - добрый, глубокий, но в то же время пронзительный и настоятельный. Я в восторге, передавайте от всех нас огромный привет Анатолию Владимировичу и Ариночке - с наилучшими пожеланиями в Новом году! Они такие искренние и настоящие!!!
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Юлия Гульнова
Сегодня получила свое видео для детей. Смотрела и рыдала от счастья!!! Спасибо Вам огромное!!! Настоящая сказка, все продумано до мельчайших деталей, а костюмы какие шикарные!!!! А когда Дед Мороз обращается по имени, даже мурашки по коже... Спасибо еще раз вам огромное, за эту чудесную сказку!!!!
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Елена Клюшина
Дорогие волшебники! Спасибо вам всем огромнейшее за такое чудо!!! Не передать словами весь восторг, который просто обуял нас с мужем при просмотре этого видео! Такая сказка получилась красивая и трогательная! Я не сдержала слёз, честное слово! А костюмы и декорации - вообще нечто! Актерам низкий поклон! Мы ваши большие поклонники, теперь будем постоянно к вам обращаться за новогодним чудом для наших мальчиков!
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Яна Шмонова
Спасибо вам огромное за эмоции!!! Дочка уже два часа успокоиться не может!))) К нам ещё голуби на окно прилетели, долго топтались, видимо они и принесли весточку от Дедушки Мороза! Настолько качественно, с душой, с такой добротой сделано!!! Именно таким я себе и представляла Деда Мороза! Актёры шикарны!!! Дети в восторге! Мы в восторге!!!! Действительно сказка!!!
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Елена Калаева
СПАСИБО!!!! Шедевр! Я плакала! Самое сильное - когда письмо открывается! Думаю, моя шестилетняя внучка будет поражена! А младшая не будет боятся Деда мороза на утренниках.
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Ирина Фомочкина
Спасибо, спасибо, спасибо вам огромное. Это потрясающе!!! Мы с мужем смотрели и у нас мурашки по всему телу бегали. Я представляю, что будет ощущать наша шестилетняя дочка, когда увидит это поздравление. Вы большие молодцы, что создали это поистине НОВОГОДНЕЕ ЧУДО!!! Спасибо вам огромное.
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Екатерина Кичигина
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