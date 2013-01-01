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Видеопоздравления для взрослых
С Новым годом С днём рождения
Длительность
12 минут
Комната
забытого
детства
Идеально для родителей, супругов, бабушек, дедушек, для взрослых детей.
2590 руб.
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Кадрыиз видеопоздравления
Персонализации
1 человек
2 людей
10 опций
1
Обращение по имени - 3 раза
2
Имя и фамилия человека несколько раз будут написаны в видеопоздравлении
3
Город проживания
4
Возможность написать возраст человека
5
Фотография человека
6
Возможность загрузить детскую фотографию человека
7
Фотография близких людей (близкого человека)
8
Имена близких будут написаны под их фотографией
9
Дед Мороз скажет, кто изображён на фотографии близких (дочка, сын, мама, папа и т.д.)
10
Возможность написать пожелание от близких
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2590 руб.
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