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Наши контакты
По вопросам заказа, оплаты и получения готового видеопоздравления:
help@novogodnee-chudo.ru
Ваши отзывы и пожелания:
otzyv@novogodnee-chudo.ru
По вопросам оптовых и корпоративных заказов:
corp@novogodnee-chudo.ru
По вопросам сотрудничества и партнёрства:
partners@novogodnee-chudo.ru
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Юридическая информация:
Компания «Новогоднее чудо»
ИП Шуваев Максим Александрович
ИНН 590203412868
ОГРНИП 312590218700013
p/c 40802810149770003933
в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Создаём сказку с 2013 года
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