Новогоднее видеопоздравление для сотрудников компаний
Новинка
Длительность – от 6 минут
С возможностью загрузить видео от руководителя!
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Кадры
из видеопоздравления
Персонализации
Логотип и название вашей компании
ФИО руководителя (директора)
Фотографии коллектива (до 5 шт.)
Видеопоздравление от руководителя
Главное достижение вашей компании в уходящем году
С помощью нашего видеопоздравления вы сможете не только оригинально поздравить своих коллег с Новым годом, но и повысить сплочённость, командный дух и мотивацию коллектива для ещё более эффективной и слаженной работы.
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