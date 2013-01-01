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Видеопоздравления для взрослых
С Новым годом С днём рождения
Длительность
9 - 12 минут
Видеопоздравление
С  днём рождения
2190 руб.
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Кадрыиз видеопоздравления
Персонализации
Обращение по имени — 4 раза
Фотография человека — 1 шт.
Дед Мороз скажет, сколько лет исполняется человеку (возраст также будет написан)
Возможность загрузить фотографию подарка, который вы планируете подарить человеку
День и месяц рождения человека
Дед Мороз скажет от кого этот подарок (Например, от дочери и сына)
2190 руб.
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