1 Обращение по имени - 5 раз

2 Возможность выбрать варианты обращения по имени

3 До 4-х имён и фамилий друзей ребёнка

4 Имя и фамилия ребёнка 6 раз будут написаны в видеопоздравлении

5 До 3-х фотографий ребёнка

6 Выбор комментариев Деда Мороза к фотографиям ребёнка

7 Возраст и город проживания ребёнка

8 Основное занятие ребёнка (школа, детский сад и т.д.)

9 Дополнительное занятие ребёнка (спорт, танцы, музыка и т.д.)

10 Фотография письма (рисунка) Деду Морозу

11 Видеоролик с ребёнком

12 Выбор оценки поведения

13 Возможность написать, в чём именно заключалось плохое поведение ребёнка при выборе оценок поведения "Неоднозначно" или "Непослушно"

14 Фотография подарка

15 Дед Мороз скажет, какой подарок изображён на фото, например, конструктор ЛЕГО или Кукла LOL

16 До 2-х фотографий близких (родителей, семьи)

17 Дед Мороз скажет, кто изображён на фотографии близких