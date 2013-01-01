1
Обращение по имени - 5 раз
2
Возможность выбрать варианты обращения по имени
3
До 4-х имён и фамилий друзей ребёнка
4
Имя и фамилия ребёнка 6 раз будут написаны в видеопоздравлении
5
До 3-х фотографий ребёнка
6
Выбор комментариев Деда Мороза к фотографиям ребёнка
7
Возраст и город проживания ребёнка
8
Основное занятие ребёнка (школа, детский сад и т.д.)
9
Дополнительное занятие ребёнка (спорт, танцы, музыка и т.д.)
10
Фотография письма (рисунка) Деду Морозу
13
Возможность написать, в чём именно заключалось плохое поведение ребёнка при выборе оценок поведения "Неоднозначно" или "Непослушно"
15
Дед Мороз скажет, какой подарок изображён на фото, например, конструктор ЛЕГО или Кукла LOL
16
До 2-х фотографий близких (родителей, семьи)
17
Дед Мороз скажет, кто изображён на фотографии близких
18
Наставление от Деда Мороза