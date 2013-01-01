Создаём сказку
с 2013 года
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Посмотрите пример самого волшебного видеопоздравления
для женщины:
Комната
забытого
детства
Посмотреть короткий трейлер: 2 мин
Посмотреть полный пример: 18 мин
Идеально для родителей, для бабушек, дедушек, для взрослых детей!
2590 руб.
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Как заказать
видеопоздравление?

01Оплачиваете любым удобным для вас способом
02 Сразу же после оплаты получаете подробную инструкцию и ссылку на создание видеопоздравления на вашу электронную почту
03 Заполняете анкету, загружаете материалы и через 20 минут всё будет готово :)
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Осталось
призов: 17
Стоимость
видеопоздравления
всего 2590 рублей!
Оплатить
Поторопитесь! Успеем выполнить
заказов до Нового года еще: 337 шт
Пришлём готовоепоздравление через20 минут!
Создаём сказку с 2013 года
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