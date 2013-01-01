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с 2013 года
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Персонализированное 
видеопоздравление от Деда Мороза
и Снегурочки на Новый Год
для детей и взрослых!

Пришлём готовоепоздравление через20 минут!
Дед Мороз обратится
по имени
Покажет фотографию
ребёнка,
или взрослого
И другие волшебные
персонализации на ваш выбор!
Поторопитесь! Успеем выполнить
заказов до Нового Года ещё: 337 шт
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Отзывы - наша главная гордость!Посмотрите, сколько счастливых и трогательных эмоций дарят наши видео поздравления от Деда Мороза!
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За 11 лет работы
наш Дед Мороз поздравил
более 260 000 детишек и взрослых по всему миру!
Посмотрите на их улыбки и слёзы радости!
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Новогодние видеопоздравления от Деда Мороза и Снегурочки
Для детей
Новинка 2025

«Волшебный альбом»

Длительность – 12 минут
Длительность – 12 минут
Обращение по имени - 3 раза
Фотография ребёнка
Фотография близких
Посмотреть короткий трейлер: 2 мин
Посмотреть полный пример: 12 мин
Посмотреть короткий трейлер: 2 мин
Посмотреть полный пример: 12 мин
заказать
Новогодние видеопоздравления от Деда Мороза и Снегурочки
Для взрослых
Комната
забытого
детства
Посмотреть короткий трейлер: 2 мин
Посмотреть полный пример: 12 мин
заказать
Идеально для родителей, для бабушек, дедушек, для взрослых детей!
Каждое наше видео поздравление от Деда Мороза мы снимаем как настоящий фильм!
Мы строим с нул﻿я масштабные декорации
Снимаем на пр﻿офессиональную кинотехнику
Над прои﻿зводством видео поздравлений трудится команда из более 50 человек
Посмотрите, как происходит подготовка к съёмкам наших﻿ видео поздравлений
Превью
Превью
Превью
Ещё больше бэкстейджа смотрите здесь
Эмоции - это самый лучший подарок! Закажите волшебное видео письмо от нашего Деда Мороза прямо сейчас!
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Создаём сказку с 2013 года
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