Мы победители IX Национальной премии в сфере детских товаров и услуг «Золотой медвежонок» в номинации «Лучший специальный сервис для детей» А так же с 2019 года мы являемся членами Российской ассоциации предприятий индустрии детских товаров Ещё больше подробностей из истории нашей компании смотрите здесь
За 11 лет работы
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