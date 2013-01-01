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Победитель Национальной премии «Золотой медвежонок» в номинации «Лучший специальный сервис для детей»

Самыеперсонализированные
видеопоздравления
от Деда Мороза  и Снегурочки
для детей и взрослых

Готовность в течениe20 минутдаже 31 декабря!
на Новый год и на день рождения
Дед Мороз будет обращаться по имени
с фотографиями ребёнка/взрослого, письма, подарка, близких
до 18 опций для персонализации
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Как работает наш сервис
Отзывы - наша главная гордость!Посмотрите, сколько счастливых и трогательных эмоций дарят наши видео поздравления от Деда Мороза!
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Новинка 2025
Премьера в декабре!

Видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки для детей

«Волшебный альбом»

Премьера в декабре!
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Хотите раньше всех узнать о премьере и получить скидку 20%?
КОНЕЧНО, ХОЧУ!
Новогодн﻿ие видеопоздравления от Деда Мороза и Снегурочки
Для детей
Длительность
8 - 19 минут
Мастерская
волшебных
устройств
Короткий трейлер
Полный пример
2590 руб.
заказать
Подробнее
С возможностью загрузить видео о ребёнке!
Для взрослых
Длительность
12 минут
Комната
забытого
детства
Короткий трейлер
Полный пример
2590 руб.
заказать
Подробнее
Идеально для родителей, для бабушек, дедушек, для взрослых детей!
Каждое наше видео поздравление от Деда Мороза мы снимаем как настоящий фильм!
Мы строим с нул﻿я масштабные декорации
Снимаем на пр﻿офессиональную кинотехнику
Над прои﻿зводством видео поздравлений трудится команда из более 50 человек
Посмотрите, как происходит подготовка к съёмкам наших﻿ видео поздравлений
Превью
Превью
Превью
Ещё больше бэкстейджа смотрите здесь
НаградаНаградаНаграда
Мы победители IX Национальной премии в сфере детских товаров и услуг «Золотой медвежонок» в номинации «Лучший специальный сервис для детей» А так же с 2019 года мы являемся членами Российской ассоциации предприятий индустрии детских товаров Ещё больше подробностей из истории нашей компании смотрите здесь
За 11 лет работы
наш Дед Мороз поздравил около 260 000 детишек и взрослых по всему миру!
Посмотрите на и﻿х улыбки и слёзы радости!
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Эмоции - это самый лучший подарок! Закажите волшебное видео письмо от на﻿шего Деда Мороза прямо сейчас!
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Создаём сказку с 2013 года
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