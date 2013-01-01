Пожелания детям на Новый год, красивые новогодние поздравления ребенку

Веселые поздравления: Создаем магию для детей в новогоднюю ночь



Новый Год для детей – это время волшебства, сказочных персонажей и невероятных подарков. Как сделать поздравление с этим важным событием незабываемым для малышей? Давайте вместе создадим веселую и магическую атмосферу в этот особенный момент.



1. Видеопоздравление от Деда Мороза:

Сделайте новогоднюю ночь особенной, записав видеопоздравление от Деда Мороза. Дети будут в восторге, видя, что сам волшебник поздравляет их лично. Расскажите истории, пошутите, и, конечно же, обещайте подарки.



2. Письмо от снегурочки:

Подготовьте красочное письмо от Снегурочки. Расскажите детям о том, как они были хорошими в уходящем году, и похвалите их за достижения. Это создаст атмосферу радости и поддержки.



3. Загадочные подсказки для поиска подарков:

Устроите настоящий квест для поиска подарков. Оставьте в разных местах загадочные записки от Деда Мороза или Снегурочки с подсказками о том, где спрятаны подарки. Это добавит веселья и предвкушения.



4. Встреча в костюмах сказочных героев:

Организуйте встречу в костюмах сказочных героев. Пусть Дед Мороз и Снегурочка появятся в доме, чтобы лично поздравить малышей. Это создаст атмосферу настоящей сказки.



5. Праздничные игры и развлечения:

Подготовьте небольшие праздничные игры для детей. Это может быть легкая новогодняя лотерея, где они могут выиграть маленькие подарки, или конкурс на лучшую новогоднюю песню.



6. Видеозвонок с северного полюса:

Сделайте видеозвонок с "Северного Полюса". Во время звонка пусть Дед Мороз расскажет детям о том, как они оказались в его добрых книгах и как он гордится ими.



7. Семейная фотосессия:

Организуйте семейную фотосессию в новогодних костюмах. Сделайте веселые семейные фотографии, которые будут ярким воспоминанием об этом волшебном моменте.



8. Музыкальные поздравления:

Запишите музыкальное поздравление с песнями и мелодиями. Пусть дети слушают и поют вместе с вами в новогоднюю ночь. Музыка создает удивительную атмосферу и поднимает настроение.



9. Волшебные подарки:

Раскройте секреты ваших подарков. Создайте загадочные инструкции или подсказки, которые приведут детей к их месту хранения. Это добавит волнения и тайны к процессу распаковки подарков.



10. Создание волшебных коллажей:

Совместно с детьми создайте волшебные коллажи. Используйте картинки сказочных героев, блестки и красочную бумагу. Это станет креативной активностью и украсит ваш дом.



В этот Новый Год дайте детям не только подарки, но и настоящую порцию волшебства. Ваши заботливые идеи и поздравления сделают этот день особенным и незабвенным для вашей маленькой аудитории. Пусть каждый момент будет полон улыбок, веселья и волшебства!