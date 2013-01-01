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Пожелания детям на Новый год, красивые новогодние поздравления ребенку

Веселые поздравления: Создаем магию для детей в новогоднюю ночь

Новый Год для детей – это время волшебства, сказочных персонажей и невероятных подарков. Как сделать поздравление с этим важным событием незабываемым для малышей? Давайте вместе создадим веселую и магическую атмосферу в этот особенный момент.

1. Видеопоздравление от Деда Мороза:
Сделайте новогоднюю ночь особенной, записав видеопоздравление от Деда Мороза. Дети будут в восторге, видя, что сам волшебник поздравляет их лично. Расскажите истории, пошутите, и, конечно же, обещайте подарки.

2. Письмо от снегурочки:
Подготовьте красочное письмо от Снегурочки. Расскажите детям о том, как они были хорошими в уходящем году, и похвалите их за достижения. Это создаст атмосферу радости и поддержки.

3. Загадочные подсказки для поиска подарков:
Устроите настоящий квест для поиска подарков. Оставьте в разных местах загадочные записки от Деда Мороза или Снегурочки с подсказками о том, где спрятаны подарки. Это добавит веселья и предвкушения.

4. Встреча в костюмах сказочных героев:
Организуйте встречу в костюмах сказочных героев. Пусть Дед Мороз и Снегурочка появятся в доме, чтобы лично поздравить малышей. Это создаст атмосферу настоящей сказки.

5. Праздничные игры и развлечения:
Подготовьте небольшие праздничные игры для детей. Это может быть легкая новогодняя лотерея, где они могут выиграть маленькие подарки, или конкурс на лучшую новогоднюю песню.

6. Видеозвонок с северного полюса:
Сделайте видеозвонок с "Северного Полюса". Во время звонка пусть Дед Мороз расскажет детям о том, как они оказались в его добрых книгах и как он гордится ими.

7. Семейная фотосессия:
Организуйте семейную фотосессию в новогодних костюмах. Сделайте веселые семейные фотографии, которые будут ярким воспоминанием об этом волшебном моменте.

8. Музыкальные поздравления:
Запишите музыкальное поздравление с песнями и мелодиями. Пусть дети слушают и поют вместе с вами в новогоднюю ночь. Музыка создает удивительную атмосферу и поднимает настроение.

9. Волшебные подарки:
Раскройте секреты ваших подарков. Создайте загадочные инструкции или подсказки, которые приведут детей к их месту хранения. Это добавит волнения и тайны к процессу распаковки подарков.

10. Создание волшебных коллажей:
Совместно с детьми создайте волшебные коллажи. Используйте картинки сказочных героев, блестки и красочную бумагу. Это станет креативной активностью и украсит ваш дом.

В этот Новый Год дайте детям не только подарки, но и настоящую порцию волшебства. Ваши заботливые идеи и поздравления сделают этот день особенным и незабвенным для вашей маленькой аудитории. Пусть каждый момент будет полон улыбок, веселья и волшебства!

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