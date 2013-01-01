Идеи подарка первокласснику, оригинальные варианты подарков для школьника на 1 сентября

Подарок первокласснику: что выбрать и как не ошибиться



Поступление в школу – это важное событие в жизни каждого ребенка. В этот день он становится взрослым, ведь начинается новый этап его жизни, полный новых знаний, друзей и испытаний. Родители и родственники стараются сделать этот праздник незабываемым для своего чада. Одним из способов порадовать малыша является подарок. Однако выбор подарка для первоклассника – задача не из легких. Ведь он должен быть не только полезным, но и соответствовать возрасту и интересам ребенка.



Учебники и тетради

В первую очередь, стоит подумать о покупке необходимых учебников и тетрадей. Это может показаться банальным, но именно такие подарки будут полезными и необходимыми для ребенка. При выборе учебников лучше всего посоветоваться с учителем, чтобы не купить лишнее или устаревшее издание.



Рюкзак

Рюкзак – это неотъемлемый атрибут школьника. Он должен быть легким, удобным и вместительным. Лучше всего выбирать модели с ортопедической спинкой и широкими лямками, которые не будут натирать плечи. Отдавайте предпочтение ярким и стильным моделям, чтобы рюкзак стал не только практичным, но и стильным аксессуаром для вашего ребенка.



Канцтовары

Не забудьте о наборах карандашей, фломастеров, ручек, ластиков и других канцтоваров. Они обязательно пригодятся ученику на уроках рисования, труда и математики. Выбирайте качественные товары от известных производителей, чтобы они прослужили долго и не сломались в первый же день.



Набор для творчества

Если ваш ребенок любит рисовать, лепить или делать аппликации, подарите ему набор для творчества. Это могут быть краски, кисти, пластилин, цветная бумага и многое другое. Такой подарок поможет развить фантазию и творческие способности малыша, а также научит его самостоятельности и аккуратности.



Книги

Подарите ребенку интересные и познавательные книги, которые помогут ему расширить кругозор и полюбить чтение. Выбирайте книги с яркими иллюстрациями и увлекательными сюжетами, чтобы малыш с удовольствием проводил время за чтением.